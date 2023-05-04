طريقة جديدة لـ استعادة الدردشات من واتساب

جدة - نرمين السيد - اكتشف موقع WaBetaInfo طريقة جديدة لنقل الرسائل تتيح لك استعادة الدردشات إلى "آيفون" جديد دون استخدام خيار النسخ الاحتياطى السحابى، كما تتوفر ميزة مماثلة بالفعل لمختبرى الإصدار التجريبى من "أندرويد".

وفقًا للقطات التى قدمها المصدر، سيجد الأشخاص خيار "نقل الدردشات إلى آيفون" الجديد فى قسم إعدادات التطبيق "الدردشات"، وهنا، سيرى المستخدم القدرة على نقل محفوظات الدردشة إلى "آيفون" جديد دون الاعتماد على نسخة iCloud الاحتياطية.

لهذا، سيُطلب من الشخص فقط تنزيل واتساب على هاتفه الجديد، والتسجيل بنفس رقم الهاتف، واستخدام الجهاز القديم لمسح رمز الاستجابة السريعة الظاهر على الهاتف الجديد لنقل سجل الدردشة، وفقًا للتقرير.

قد تكون هذه الميزة مفيدة جدًا لأولئك الذين تنفد مساحة التخزين السحابية بسرعة كبيرة.

كمرجع لك، توفر آبل مساحة تخزين سحابية تبلغ 5 جيجابايت فقط لمستخدميها باستخدام iCloud، فيما تمنح جوجل ما لا يقل عن 15 جيجابايت من المساحة الخالية، والتى يتم تقسيمها عبر خدمات جوجل.

الآن، لن يُطلب من المستخدمين الاستعانة بخيار السحابة لاستعادة الدردشات.

هل الميزة متاحة للجميع؟

يقول المصدر المذكور إن الميزة الجديدة التى تتيح لك نقل الدردشات إلى "آيفون" مختلف متاحة لبعض مختبرى الإصدارات التجريبية.

يحتاج الأشخاص إلى التأكد من أنهم يستخدمون أحدث إصدار من "WhatsApp beta" لنظام "iOS" من تطبيق "TestFlight" إذا كانوا يريدون تجربة الميزة الجديدة.

ذكر التقرير أيضًا أن واتساب تخطط لطرح الميزة الجديدة لمجموعة أوسع من الجمهور خلال الأيام المقبلة.