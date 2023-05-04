خبير تحول رقمى: يجب تغيير المناهج التعليمية لمواكبة عصر الروبوت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لمجموعة "غولدمان ساكس" المالية استعرضته الإعلامية دينا سالم فى برنامج "المراقب" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الذكاء الاصطناعى يهدد 300 مليون وظيفة بدوام كامل فى جميع أنحاء العالم بجانب تغيير طبيعة 25% من الوظائف عالميا خلال 5 سنوات.





وحذر رولاند أبى نجم، المستشار فى أمن وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، من اضطرابات فى سوق العمل، مستشهدا بظهور روبوت يعمل كمقدم للأخبار بعد تزويده بالمعلومات كاملة ومحدثة. واستشهد، فى مداخلة مع البرنامج، أيضا بتسريح شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل IBM وAPPLE آلاف الموظفين لتوفير النفقات بعدما عوضت وظائفهم بالذكاء الاصطناعى. وطالب بتغيير العقلية الشرقية فى مناهج التعليم، فالسوق لم يعد بحاجة فقط إلى مجالات الطب والهندسة بل هناك مجالات أخرى مثل برمجة الروبوتات وتحديث المعلومات. وحث الطلاب فى الجامعات والمدارس على تطوير أنفسهم والالتحاق بالدورات التدريبية وتحديث ما لديهم من معلومات بخلاف المناهج الدراسية الجامدة غير المحدثة.

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