قناة الناس- الدكتور أيمن الحجار يحكى تاريخ الحافظ ابن حجر العسقلانى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حكى الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى حلقة اليوم من برنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس، تاريخ الحافظ ابن حجر العسقلانى.





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