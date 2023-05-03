قناة الناس- «هل أخذ قرض لتطوير مشروع يعد ربا؟».. أمين الفتوى يرد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - رد الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، على سؤال متصل: "أخذت قرض من البنك لكى أطور مشروعى، هل يعتبر هذا ربا؟"، قائلًا: "أن مثل هذه التعاملات المالية هى تمويلات استثمارية، والتمويا عبارة عن شخص يقدم أمواله لشخص آخر ليستثمره، ويرد للأول جزءً منه بالإضافة زيادة عليه كأرباح إلى آخره.





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