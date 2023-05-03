قطعة موز تثير الجدل داخل متحف فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ طالب من جامعة سيول بوجود قطعة من الموز على لوحة ووضعها بمتحف آرت بازل بسعر خرافى. وكان الطالب جائعا لذا تناول الموزة الموجود بالمتحف، وأعاد لصق القشرة على الحائط. وأوضح المتحدث باسم المتحف أن الأمر "حدث فجأة" ويعد جزءاً من معرض كاتيلان الفردى ويتم استبدال الموزة كل يومين إلى ثلاثة أيام.

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