جدة - نرمين السيد - كشفت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن بدء دعم مفاتيح المرور لحسابات المستخدمين عبر الخدمات والمنصات جميعها، الأمر الذى يسمح لهم تسجيل الدخول إلى حسابات جوجل الخاصة بهم دون إدخال كلمات المرور أو استخدام التحقق بخطوتين.





وذكرت عملاقة التكونولوجيا فى منشور على مدونتها: "نعمل نحن وآخرون فى الصناعة منذ مدة على بديل أبسط وأكثر أمانأ عن كلمات المرور، وأضافت: "على الرغم من أن كلمات المرور ستبقى معنا لبعض الوقت فى الأيام المقبلة، فإنها غالبًا ما تكون صعبة التذكر، وتعرضك للخطر إذا انتهى بها الأمر فى الأيدى الخاطئة"، بحسب ما ذكره موقع "aitnews" التقنى. وكتانت جوجل إلى جانب شركتى مايكروسوفت وأبل، وتحالف FIDO، قد أعلنت العام الماضى، أنها ستبدأ العمل لدعم مفاتيح المرور فى منصتها كبديل أسهل وأكثر أمانًا عن كلمات المرور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نهاية عصر الـ password.. جوجل تقدم ميزة «مفاتيح المرور» كبديل لكلمات السر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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