قناة الناس.. متصلة تفاجئ الشيخ خالد شعبان بتلاوة خاشعة لسورة الشمس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قدم الشيخ خالد شعبان اليوم الأربعاء حلقة جديدة من برنامج "مع التلاوة" على قناة الناس، وكانت الحلقة عن التلاوة الصحيحة لسورة "الشمس".



جدة - نرمين السيد - قدم الشيخ خالد شعبان اليوم الأربعاء حلقة جديدة من برنامج "مع التلاوة" على قناة الناس، وكانت الحلقة عن التلاوة الصحيحة لسورة "الشمس". وفاجأت متصلة بالبرنامج الشيخ على الهواء بتلاوتها الخاشعة لسورة "الشمس".

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