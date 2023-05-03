جوجل تكشف عن موعد طرح هاتفها الجديد «Pixel 7a»

جدة - نرمين السيد - وتطرح جوجل هاتفها الجديد "Pixel 7a" بالولايات المتحدة فى 10 مايو المقبل. ويأتى الهاتف بشاشة عرض بقياس "6.1 بوصة" وجودة عرض "+FHD" وبدقة 1080 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية بعدسة عريضة دقة 64 ميجابيكسل وعدسة عريضة 13 دقة ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف ذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام، كما يتمتع بطارية 4400 مللى أمبير فى الساعة تدعم الشحن اللاسلكى.

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