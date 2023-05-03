نصائح مهمة لتقليل التوتر والقلق فى فترة الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أن التوتر والقلق خلال فترة الامتحانات والمراجعة يؤثران سلبا على تحصيل الطالب.
ووقتها يتمكن الطالب من تحصيل كمية قليلة من المعلومات التى لا تساعده على الوصول للدرجات النهائية.
وقدم الخبراء وفقا لموقع "lonsdaleinstitute" عدد من النصائح التى تقلل الشعور بالتوتر أثناء المذاكرة، ومنها:
-قسط من الراحة:
يصعب على الدماغ التركيز على نفس الشئ لفترة طويلة من الزمن لذا يجب أن يحصل على قسط من الراحة لمدة 45 دقيقة، لأجل توفير الراحة الكاملة للجسم والعقل، وذلك من خلال تناول وجبة خفيفة أو كوبا من الشاى .
-ممارسة الرياضة:
تلعب الرياضة دورا مهما فى تخفيف مستويات التوتر وتعزيز تدفق الدم إلى الدماغ، والتخلص من السعرات الحرارية.
-وضع خطة دراسية:
يساعد وضع خطة أثناء فترة المذاكرة، فى مراجعة الدورس والإلمام بها.
-تجنب الإلهاء:
يجب على الطالب تجنب مصادر التشتيت وذلك يتم من خلال الابتعاد عن الهاتف وإغلاقه وعدم التصفح على مواقع التواصل الاجتماعى.
-طلب المساعدة:
على الطالب وقت حاجته لفهم بعض المعلومات أو حل الأسئلة الصعبة الاستعانة بالمدرس أو صديق أو الأقارب لشرح المعلومات الصعبة.
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