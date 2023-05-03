العثور على رفات أسترالى مفقود داخل تمساحين

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن الرجل الأسترالى البالغ 65 عاما من عمره إلى أنه خلال ممارستة الصيد فى مياه بها مليئة بـ الزواحف ثم فقدانه.
وذهب الرجل الذى يدعى "كيفن دارمودى" فى رحلة صيد بشمال ولاية كوينزلاند، وهجم عليه تمساحين بطول أمتار عدة، وبدأ الأفراد بالمنطقة يسمعون صراخ شخص يستغيث وتبعها صوت دفق كبير للمياه.
وقتل حراس مسلحون بالبنادق فى وقت لاحق تمساحين بطول أمتار عدة فى حديقة ليكفيلد الوطنية، حيث كانت المجموعة موجودة للصيد، وبعد تحليل التمساحين وجدوا فات الرجل المفقود.
وحذر المسؤول عن المسائل المرتبطة بالثروة الحيوانية والنباتية فى المنطقة مايكل جويس من أن كوينزلاند هى "أرض التماسيح"، وفقا لصحيفة "البيان".
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