أرخص هواتفها.. مورتورلا تطرح «Moto G 5G» خلال أيام

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف موتورلا الجديد بشاشة من نوع "LCD" ويبلغ قياسه 6.5 بوصة وبدقة عرض 1600 × 720 بيكسل. ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، تأتى الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، فتحة عدسة f / 1.7، وزوج من المستشعرات بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويزود الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، وتعمل مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات. كما يقترن بـ ذاكرة الوصول العشوائى رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. ويطرح الهاتف فى الأسواق بسعر يبدأ من 250 دولار أى 7700 جنيه مصرى، ويتوفر فى الأسواق خلال الشهر الجارى.

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