جدة - نرمين السيد - تعرضت سيدة بولاية أريزونا للهجوم من قبل سرب من النحل القاتل خلال جلسة تصوير عائلية، وفقا لـ "نيويورك بوست". وعانت الأمريكية بسبب تعرضها للسع حوالى 75 مرة أثنا محاولاتها لحماية أطفالها، خلال التقاط صورا فى وادى "بوك آى" عندما هاجمهم سرب نحل مهتاج، على نحو عدائى. ونجحت الأم نقل طفليها للسيارة بأمان ولكنها لم تتمكن من الهروب، وتعرضت للسعات النحل حوالى 75 مرة بمختلف أنحاء جسدها. وووصل رجال الإطفاء لرش الرغوة لمكافحة السرب وتهدئة النحل أثناء انتشال الأطفال من السيارة، وتم نقل الأم إلى المستشفى ومن المتوقع أن تتعافى تماما خلال أيام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعرضها للسع 75 مرة.. أم تنقذ أطفالها من النحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.