بالرغم من فائدتها.. ميزة جديدة فى واتساب تعرضك للاختراق

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى خطورة الميزة التى طرحها واتساب مؤخرا التى تسمح للمستخدمين بتشغيل التطبيق على 4 أجهزة مختلفة. وتعتبر ميزة واتساب من أهم المزايا التى انتظرها كثير من المستخدمين، ولكن يجب توخى الحذر حتى لا يسمح لطرف آخر التسلل بسهولة لحسابك. وأوضح الخبراء أن الميزة الجديدة تجعل المستخدمين عرضة للقرصنة وشن الهجمات الاحتيالية على الأفراد، بسبب وجود أجهزة عدة مرتبطة بحساب واحد فقط. ومن خلال تلك الميزة يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية أو السيطرة على الحساب، لذا نصح الخبراء بتنشيط جميع ميزات الآمان المتوفرة فى التطبيق.

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