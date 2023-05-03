بالذهب عيار 24.. سعر أغلى كوب شاى

جدة - نرمين السيد - ويحرص الأفراد فى الهند على تناول الأطباق الشهية والحلويات بألواح من الذهب والفضة الصالحة للأكل. وحرص "كشك الشاى" بالهند على تقديم أكواب الشاى غالية الثمن بسبب إضافة رقائق الذهب الصالحة للأكل عليها. وجاء فى الفيديو شخص بـ "كشك طعام فى لكناو" يصنع كوبا من الشاى ويغطى سطحه بورقة من الذهب عيار 24. ويحصل الأفراد على كوب الشاى المضاف له رقائق الذهب مقابل 249 روبية.

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