حكم زراعة العدسات الملونة للتداوى أو الزينة

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "إجراءُ عملية جراحية لزرع العدسات الملونة أمرٌ جائزٌ لا حرج فيه شرعًا؛ سواء أكان ذلك للتداوي؛ كتصحيح النظر، أم للزينة".
وأضافت: "بشرط ألَّا يكون بغرض التدليس والخداع، وألَّا يكون هناك ضرر على من تُجرى له هذه العملية، سواء فى الحال أو فى المستقبل".
وكانت دار الإفتاء، قد أصدرت كتاب "دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة"، ويحتوى على نصائح وإرشادات للعلاقة بين الزوجين.
ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف، أبرز النصائح التى احتواها الكتاب، ومنها، اهتمام الزوجين بكتابة الديون حذرا من نسيانها، وإجراء الفحوص الطبية الدورية فى حدود دخل الأسرة، وعدم إلزام الزوجة بالإنفاق على البيت، فى حين إلزام الزوج بالنفقة على زوجته وبيته.
وجاء فى النصائح إلزام الزوج بالوفاء بشروط عقد الزواج، والمحافظة على شكر النعم لدوامها، والنظر دائما إلى من أهم أقل دخلا، وتحفيز الأبناء على العيش بإمكانيات الأسرة، وإلزام الزوج برد الديون حال استدانته لعلاج زوجته.
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