حكم زراعة العدسات الملونة للتداوى أو الزينة

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "إجراءُ عملية جراحية لزرع العدسات الملونة أمرٌ جائزٌ لا حرج فيه شرعًا؛ سواء أكان ذلك للتداوي؛ كتصحيح النظر، أم للزينة".

وأضافت: "بشرط ألَّا يكون بغرض التدليس والخداع، وألَّا يكون هناك ضرر على من تُجرى له هذه العملية، سواء فى الحال أو فى المستقبل".

وكانت دار الإفتاء، قد أصدرت كتاب "دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة"، ويحتوى على نصائح وإرشادات للعلاقة بين الزوجين.