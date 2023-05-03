تقارير: «IBM» تستغنى بـ الذكاء الاصطناعى عن 7800 وظيفة

جدة - نرمين السيد - وفى حديثه إلى بلومبرج، اقترح كريشنا أنه يمكن استبدال وظائف المكاتب الخلفية وحتى الموارد البشرية بالذكاء الاصطناعى، وقال إنه يمكن أن يرى بسهولة 30% من هذه الأدوار يتم توليها بواسطة الذكاء الاصطناعى فى السنوات المقبلة.

توظف آى بى إم حاليًا نحو 26 ألف شخص، مع الإعلان عن تسريح ما يقرب من 4000 فى وقت سابق من هذا العام كجزء من تدابير خفض التكاليف.

يأتى هذا الإعلان وسط اتجاه أوسع للشركات التى تتطلع إلى استخدام الذكاء الاصطناعى لاستبدال بعض الوظائف الوظيفية.

فيما يلى بعض الأشياء التى قالها الرئيس التنفيذى لشركة IBM حول استبدال الذكاء الاصطناعى للوظائف البشرية فى المستقبل القريب.

- اقترح الرئيس التنفيذى لشركة IBM أنه يمكن استبدال ما يصل إلى 30% من وظائف المكاتب الخلفية وأدوار الموارد البشرية فى الشركة بالذكاء الاصطناعى فى السنوات الخمس المقبلة.

- على وجه الخصوص، لدى IBM حوالى 26 ألف عامل، لذلك، يمكن استبدال ما يقرب من 7800 وظيفة بالذكاء الاصطناعى فى السنوات المقبلة.

- يأتى هذا الإعلان كجزء من إجراءات أوسع لخفض التكاليف، والتى شهدت بالفعل تسريح ما يقرب من 4000 موظف فى الشركة هذا العام.

- تعكس هذه الخطوة اتجاهاً متنامياً بين الشركات لاستخدام الذكاء الاصطناعى لاستبدال بعض الأدوار، مع سعى أمازون وشركات أخرى لخفض مناصب الموارد البشرية لصالح الذكاء الاصطناعى.

- دعا بعض رواد الأعمال إلى التنظيم والتدخل الحكومى فى تطوير الذكاء الاصطناعى، مشيرين إلى مخاوف بشأن تأثير ذلك على الوظائف والمجتمع ككل.

ومع ذلك، جادل آخرون بأن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يساعد الموظفين فى الواقع على توفير الوقت من خلال التخلص من وظائف معينة لم تعد ضرورية.

أدى ظهور الذكاء الاصطناعى التوليدى إلى زيادة الاهتمام بالتكنولوجيا، مع "ChatGPT" و"Bing Chat" و"Bard" من بين المنصات التى تثير الاهتمام فى هذا المجال.

حتى أن بعض الشركات توظف "مديرين موجودين" للمساعدة فى إكمال المهام المكتبية عبر روبوتات الدردشة الذكية، بينما تقدم شركات أخرى اشتراكات لأدوات الذكاء الاصطناعى للموظفين لتعزيز الإنتاجية.

ومع ذلك، هناك مخاوف من أن يؤدى الذكاء الاصطناعى إلى فقدان الوظائف، ودعا البعض إلى مزيد من التنظيم لمنع إساءة استخدام التكنولوجيا.

كان إيلون ماسك أحد أكثر منتقدى الذكاء الاصطناعى صراحةً، حيث وقع خطابًا مفتوحًا يدعو إلى وقف تطوير الذكاء الاصطناعى حتى نهاية عام 2023.

وقد جادل ماسك بأن الذكاء الاصطناعى يحتاج إلى تنظيم وتدخل حكومى لضمان استخدامه بمسؤولية وفى أفضل مصالح المجتمع.

كما دعا سوندار بيتشاى، الرئيس التنفيذى لشركة "جوجل"، والرئيس التنفيذى لشركة "مايكروسوفت"، ساتيا ناديلا، إلى التنظيم مع الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يساعد الموظفين فى النهاية على توفير الوقت من خلال التخلص من بعض الأدوار التى لم تعد ضرورية.