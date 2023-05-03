قناة الناس - هل موت الفجأة من علامات الساعة؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - رد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال متصلة ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس: "هل موت الفجأة من علامات الساعة؟"، قائلًا: "نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا قربت القيامة كثر موت الفجأة).





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