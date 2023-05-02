قناة الناس.. أمين الفتوى: لجوء الإنسان لإنهاء حياته من الكبائر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد السميع: "لجوء الإنسان لإنهاء حياته ذنب كبير جدًا وهو من الكبائر، ومن يفعل ذلك مهدد أن يكون من الكافرين، يقول النبى صلى الله عليه وسلم (من قتل نفسه بحديدة فهو يعذب بها فى نار جهنم) فلا يجوز للإنسان أن يجترأ وينهى حياته، فالله مد فى حياتنا بعد وفاة أبائنا وأمهاتنا وأشقائنا لكى نتزود من العمل الصالح ونكون امتداد لهم).

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