قناة الناس.. الدكتور هانى تمام: المرأة العاملة ثوابها كبير عند الله (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى تمام، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فى برنامج "البيت" المذاع على قناة الناس، إن أى مرأة عاملة كادحة تسعى على نفسها أو أولادها أو أهلها، فثوابها عند الله كبير جدًا، فيغفر لها الذنوب، بالإضافة إلى ما تتكسبه من مال حال.





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