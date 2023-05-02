لمستخدمى هواتف آيفون.. تحديث أمنى مهم من أبل

جدة - نرمين السيد - وهذه التحديثات تدور حول القضاء على الثغرات ونقاط الضعف التى يمكن للقراصنة محاولة استخدامها لسرقة البيانات من جهاز آيفون.

وعادة ما تضيف الشركة تحديثات الاستجابة الأمنية ضمن سلسلة تحديثات واسعة لأجهزنها، لكن الآن قررت الشركة إصدار هذه التحديثات الصغيرة لوحدها، وذلك بسبب أهمية تحميلها وتطبيقها على الهاتف، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وتعد هذه التحديثات ضرورية ويجب تحميلها فورًا"، وفقًا لما ذكره موقع "آيمور" التقنى والمختص بـ أجهزة أبل.

وكانت تحديثات الاستجابة السريعة قيد الاختبار منذ إصدار iOS 16 فى مرحلة تجريبية للمطورين فى يونيو 2022، واستمر العمل منذ ذلك الحين.

ويبدو كما لو أن "أبل" أرادات أن تكون دقيقة بشأن هذا التحديث بالذات، بسبب تكرر حالات الثغرات المكتشفة.