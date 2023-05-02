قناة الناس.. الدكتور هانى تمام: الله حدد للإنسان فى الأرض 3 وظائف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى تمام، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فى برنامج "البيت" المذاع على قناة الناس، إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان جعل له وظائف محددة مطلوبة.





وأضاف تمام: "إن وظائف الإنسان تتلخص فى 3 أشياء، أولًا: العبادة، فى قوله تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)، ثانيًا: العمارة "عمارة الأرض"، فى قوله تعالى (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه)، ثالثًا: التزكية أى تحسين الأخلاق وتزكية النفوس، فى قوله تعالى (ونفس وما سوها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها)".

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