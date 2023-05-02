مواصفات هاتف هواوى الجديد

جدة - نرمين السيد - وتطرح هواوى هاتفها الجديد "Huawei Mate 60" بتصميم غريب، حيث يحتوى على كاميرا دائرية كبيرة.

وأشارت الشركة إلى أن المستشعرات الموجودة في وحدة الكاميرا تشمل الليزر، ومستشعر درجة حرارة اللون، وعدسة بيريسكوب المقربة، وعدسة واسعة الزاوية.

كما أن هناك أيضا كاميرا رئيسية ذات فتحة متغيرة، والتى كانت موجودة فى سلسلة هواوى P60.