قناة الناس- بالقول والجوارح.. داعية توضح الفرق بين البر والإحسان بالوالدين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إن الإحسان للأم والأب يكون بالقول والجوارح، موضحة أن القول يكون كلمة طيبة أو لفظ جميل وعدم التأفف حتى لو ضايقتك هى بالقول.





وأضافت الدكتورة نيفين مختار، خلال لقائها ببرنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، اليوم الثلاثاء، أن الإحسان بالجوارح يكون بالذهاب إليها وقضاء طلباتها أو مساعدتها. وتابعت أن البر لا يحتاج أن نسألهم، وإنما أقوم بعمل الشئ الذى يخص الوالدين من نفسى دون سؤال، أو التنازل عن خروجة مع صديق لأجل البقاء بجوارهما، حتى دون أن يطلبا ذلك منك. وأوضحت الداعية الإسلامية أن الفرق بين البر والإحسان هو أنك تبدأ بالشئ الجميل تجاه الوالدين فيكون هذا برا، أما الإحسان أن تنفذ ما يطلبانه منك.

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