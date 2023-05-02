تحذيرات واتساب لحماية حسابات المستخدمين من الاختراق

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أن هناك الكثير من الهاكرز أصبحوا يتمكنون من سرقة الحسابات الخاصة ثم التمكن من الحصول على الأموال والمعلومات الشخصية.

وأصدر واتساب تحذيرا من إمكانية وصول البعض للحساب الخاص مما يشكل أمرا خطيرا على المستخدمين والأصدقاء والعائلة.

ونصح واتساب بعدم مشاركة رمز التسجيل أو رقم التعريف الشخصى للتحقق بخطوتين مع أى شخص آخر، حتى فى حالة طلب الأصدقاء أو أفراد العائلة ذلك، حتى لا يتم الاستيلاء على الحساب الخاص.

ويجب على المستخدمين تمكين التحقق من خطوتين وتقديم عنوان البريد الإلكترونى فى حالة عدم تذكر رقم التعريف الشخصى الخاص بالمستخدم.

وتابع الخبراء أنه يجب على المستخدم تعيين رمز الجهاز لمنع الأشخاص من الوصول إلى جهازك دون علمك، وقال واتساب إنه يجب أن تكون مدركا جدا لمن يمكنه الوصول إلى هاتفك، وفقا لـ The Sun.

وفى حالة تلقى بريدا إلكترونيا لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصى للتحقق المكون من خطوتين فلا يجب الضغط على الرابط.