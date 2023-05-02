متصلة تنهار على الهواء: «أذيت أمى فى آخر لحظات حياتها ومش قادرة أسامح نفسى»

جدة - نرمين السيد - انهارت متصلة وانفجرت فى البكاء على الهواء ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة "الناس"، قائلة إنها أذت أمها فى آخر لحظة فى حياتها، موضحة أنها انفعلت على والدتها ولم تكن تعلم أن هذا سيكون آخر موقف بينهما.





وأضافت المتصلة خلال برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنها انفعلت على والدتها وهى ترفع رجلها من الأرض لتضعها فى السيارة، حيث كانت والدتها مريضة، موضحة أنها كانت وحدها ولم تجد من يساعدها وهو سبب إنفعالها على والدتها.

وتابعت المتصلة، أنها شعرت أن نظرات والدتها تقول لها أنها آخر مرة تراها فيها، لأن والدتها توفيت فى المستشفى بعدها مباشر، مؤكدة أنها تشعر بحزن شديد كلما تذكرت هذا الموقف، وقالت: "الموقف ده خانقنى، وكل ما بفتكره بتخنق لأنى ما شفتهاش بعد الموقف ده".

وردت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، قائلة إنه يجب على كل إنسان أن ينتبه إلى أنه معرض لهذا الموقف، مضيفة: "لأن لو الأم توفت وغضبانة على حد أو مضايقة من حد، ده شئ مش كويس لينا فى حياتنا".

وطمأنت الدكتورة نيفين المتصلة إلى أنه " الأم ما بتعرفش تغضب على أولادها، وطالما كان فيه فرصه إنه الأم لسه رايحة المستشفى فربما تكون فى اللحظات دى قالت يارب اهديها يارب سامحها، وما تكونش غضانة عليكى".

ونصحت الدكتورة نيفين المتصلة بالاستغفار لوالدتها كثيرًا والدعاء لها، والاستغفار لله أن يرفع عنها لأنها لم تكن تقصد.



وشددت الداعية الإسلامية على أهمية رضا الأم، وأن تموت وهى راضية على أولادها، حتى يعيشوا فى راحة.