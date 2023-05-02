وأضافت المتصلة خلال برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنها انفعلت على والدتها وهى ترفع رجلها من الأرض لتضعها فى السيارة، حيث كانت والدتها مريضة، موضحة أنها كانت وحدها ولم تجد من يساعدها وهو سبب إنفعالها على والدتها.
وتابعت المتصلة، أنها شعرت أن نظرات والدتها تقول لها أنها آخر مرة تراها فيها، لأن والدتها توفيت فى المستشفى بعدها مباشر، مؤكدة أنها تشعر بحزن شديد كلما تذكرت هذا الموقف، وقالت: "الموقف ده خانقنى، وكل ما بفتكره بتخنق لأنى ما شفتهاش بعد الموقف ده".
وردت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، قائلة إنه يجب على كل إنسان أن ينتبه إلى أنه معرض لهذا الموقف، مضيفة: "لأن لو الأم توفت وغضبانة على حد أو مضايقة من حد، ده شئ مش كويس لينا فى حياتنا".
وطمأنت الدكتورة نيفين المتصلة إلى أنه " الأم ما بتعرفش تغضب على أولادها، وطالما كان فيه فرصه إنه الأم لسه رايحة المستشفى فربما تكون فى اللحظات دى قالت يارب اهديها يارب سامحها، وما تكونش غضانة عليكى".
ونصحت الدكتورة نيفين المتصلة بالاستغفار لوالدتها كثيرًا والدعاء لها، والاستغفار لله أن يرفع عنها لأنها لم تكن تقصد.
وشددت الداعية الإسلامية على أهمية رضا الأم، وأن تموت وهى راضية على أولادها، حتى يعيشوا فى راحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متصلة تنهار على الهواء: «أذيت أمى فى آخر لحظات حياتها ومش قادرة أسامح نفسى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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