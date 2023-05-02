أفضل طريقة لإنهاء الخلافات الزوجية؟ أمين الفتوى يوضح

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الطريقة الصحيحة لحل الخلافات الزوجية هى بأن يأتى حكمًا ومن أهله وحكما من أهلها، لمعالجة السلوك السيىء.
واشار أمين الفتوى، إلى أن وجود الحكماء يضمن معالجة المشكلة وهذا السلوك السيئ والخاطئ، أو ما يلجئها إلى ذلك، مضيفًا أن دار الإفتاء المصرية أدركت هذه المشكلة، ما دفعهم لإنشاء مركز الإرشاد الزواجى، وتم توزيع فروع له فى أماكن عديدة.
وأكد الشيخ أحمد وسام، على أن هذا المركز تم إنشائه على شكل محترف، حيث يضم أمين الفتوى والأخصائى النفسى والأخصائى الاجتماعى، موضحًا أنه يعمل مع الزوجين بكثير من الجلسات حتى يصل إلى حل ويعالجون المرض من أساسه.
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