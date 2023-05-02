القاهرة الإخبارية- الساعة المعكوسة فى تونس تاريخ من الأسرار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - رحلة خاصة عبر تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" تحت عنوان "الساعة المعكوسة فى الجامع الكبير بتونس.. تاريخ من الأسرار".
وأضاف التقرير أن أرقام الساعة لها نفس ترتيب تلك الأرقام فى الساعات العادية، ولهذه الساعة قصة يرويها المهتمون بالتراث التونسى، بعضها مُتعلق بالطواف حول الكعبة والآخر له علاقة بالألعاب الرياضية، والحنين إلى الأندلس.
وقال التقرير إن الجامع شيده المهندس الأندلسى "محمد تجرينو"، بين عامى 1610/ 1630 ميلاديا، وعاش "تجرينو"، الذى فر من جنوب إسبانيا، وسط المجتمع المحلى فى المدينة.
وأوضح التقرير أن الجامع وساعته الفريدة من أهم المناطق السياحية فى المنطقة، ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، ويصف السكان الساعة المعكوسة بأنها رمز للمدينة، ومصدر فخر لسكانها، ويعتقد الكثيرون أنها تُعد أيضا رمزا للتعايش.
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