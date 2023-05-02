بسبب مخاطرها.. الأب الروحى للذكاء الاصطناعى يترك عمله بـ جوجل

جدة - نرمين السيد - وعلق جيفرى الملقب بـ "الأب الروحى للذكاء الاصطناعى" على قرار تركه للعمل بـ "جوجل": "ساهمت بتطوير تكنولوجيا باتت خطرة على العالم.. ولهذا حيدت نفسى عن العمل فى عملاقها".

وكان هينتون يعمل على الشبكات العصبية التى كانت أساسا فى أنظمة الذكاء الاصطناعى، حيث كانت تعمل على تشغيل العددي من المنتجات التقنية المعاصر، وذلك وفقا لما جاء فى "العربية".

وقرر جيفرى ترك عمله لأجل التحدث علانية على مخاطر التكنولوجيا التى ساهم فى تطويرها.

يذكر أن هينتون ساهم فى جهود تطوير الذكاء الاصطناعى لجوجل، ومن وقتها باتت لديه الكثير من المخاوف بشأن التكنولوجيا ودوره فى تطويرها، حسبما جاء بصحيفة "نيويورك تايمز".

وقال فى تغريدة: "عزى نفسى بالعذر المعروف: لو لم أفعل ذلك، لكان شخص آخر قام بالأمر"، مشيرا إلى أن قرار رحيله يرجع للتحدث بحرية عن مخاطر الذكاء الاصطناعى وليس لانتقاد الشركة.