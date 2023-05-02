بالذهب الخالص.. ملابس الملك تشارلز فى حفل تتويجه

جدة - نرمين السيد - ويستعد الملك تشارلز لحفل تتويجه، وسيتزين خلاله برداء ذهبى يشبه الكاهن الذى ارتداه أجداده.

وخلال الخدمة الدينية، يستعين تشارلز بطبقة فوق طبقة أثواب التتويج وهى مستوحاة من الملابس الكهنوتية، وفقا لصحيفة "ديلى ميل".

وأثناء التتويج سيحصل على معطفا طويلا مزودا بأكمام ذهبية، يحمل اسم "Supertunica"، كما أوضحت "ديلى ميل" أن ذلك الثوب تم صنعه لجده الأكبر جورج الخامس عام 1911.

ويتساءل البعض عن المواد التى يصنع بها الثوب الملكى، ولفتت الصحيفة إلى أنه مصنوعا من القماش والذهب، وهو عبارة عن خيوط حريرية ملفوفة بقطع رفيعه من المعدن الذهبى أو الفضى.

ويبلغ وزن "Supertunica" والشهير أيضا باسم "Close Pall of Cloth of Gold" حوالى 2 كيلوجرام، كما أنه مطرز بزخارف من الأرابيسك والزخارف الزهرية.