الصدفة تقود الشرطة الهولندية للقبض على منتحل صفة رئيس وزراء بريطانيا السابق

وحملت رخصة القيادة المزيفة صورة رئيس وزراء بريطانيا السابق وتاريخ الميلاد الصحيح، وأصدرت عام 2019، وسارية حتى نهاية عام 3000.
وأوضح ثيس دامسترا، المتحدث باسم الشرطة، أن الضباط حققوا فى حادث بعد منتصف ليل الأحد بقليل، عندما اصطدمت سيارة بعامود قرب جسر إيما فى مدينة جرونينجن الشمالية.
وبالرغم من أن "جونسون المزيف"، ترك السيارة، فإن شهود عيان أبلغوا الشرطة فى وقت لاحق أن السائق كان يقف على الجسر، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأضاف دامسترا: "لم يستطع الشخص التعريف عن نفسه ورفض إجراء اختبار لتحليل النفس"، وهو اختبار يجرى لمعرفة مستوى الكحول فى الجسم، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وألقى القبض على الرجل البالغ من العمر 35 عامًا من بلدة زويدهون الصغيرة غربى جرونينجن، وفتشت السيارة حيث عثرت على رخصة جونسون المزيفة.
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