تقرير: واتساب تختبر ميزة العرض الجانبى المتزامن على أجهزة أندرويد اللوحية

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير حديث أن شركة واتساب تختبر ميزة جديدة لمستخدمى أجهزة أندرويد اللوحية، التى ستُمكّن المستخدمين من التبديل بين الدردشات المتعددة فى وقت واحد، دون فقدان مسار الدردشات النشطة، فى خاصية تبدو مشابهة لتلك المتاحة حاليًا على واتساب ويب.





وأفاد التقرير، الذى نقله موقع "جادجتس 360" التقنى اليوم الإثنين، بأن الخاصية لا تزال قيد الاختبار بين مستخدمى الإصدار التجريبى المحددين، لكن من المتوقع طرح إصدار ثابت من الميزة قريبًا. وبحسب التقرير، نظرًا لأن واتساب تعمل على ميزات وترقيات جديدة فى وقت واحد تقريبًا لأجهزة أندرويد وآى أو إس، فمن المحتمل الإعلان عن إصدار ميزة مماثلة مناسبة لأجهزة آيباد فى المستقبل القريب.

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