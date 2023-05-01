قناة الناس.. تلاوة خاشعة لسورة الليل بصوت الشيخ خالد شعبان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قدم الشيخ خالد شعبان حلقة جديدة من برنامج "مع التلاوة" على قناة الناس.



جدة - نرمين السيد - قدم الشيخ خالد شعبان حلقة جديدة من برنامج "مع التلاوة" على قناة الناس. وتلى شعبان فى الحلقة سورة "الليل"، تلاوة خاشعة يقشعر لها الجسد.

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