شركة أوكرانية تبتكر تقنية فريدة لمكافحة تلوث المناخ بالكهرباء المتقطعة

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان للشركة الأوكرانية، أوردته دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية، حاول الباحثون بالشركة ابتكار تقنية معيارية جديدة لالتقاط الهواء المباشر لمساعدة الشركات على إزالة الكربون وتحقيق صافى انبعاثات صفرى.
وأوضح البيان أنه فى الوقت الذى يسعى فيه المتخصصون الصحيون فى جميع أنحاء العالم بالفعل لمكافحة الأضرار الصحية الناجمة عن أزمة تغير المناخ، وما تسببه من تهديدات للتنمية والصحة العالمية، تقدم الشركة إحدى الطرق الأكثر تقدما وابتكارا بميزة تنافسية رئيسية تعتمد على التقاط ثانى أكسيد الكربون باستخدام الكهرباء المتجددة المتقطعة.
وأوضحت الشركة أنها تستخدم مزيجا من الطرق الجافة والرطبة لالتقاط ثانى أكسيد الكربون من الجو، مما يؤدى إلى خفض التكاليف بشكل أكبر.
وأشارات دورية الأعمال الأوكرانية أن "كربومينز" تتولى مهمة مساعدة الشركات على إزالة الكربون والانتقال إلى عمليات مستدامة، حيث بدأت فى أول سوق لها بين مزارعى الزراعة الداخلية فى الاتحاد الأوروبى، لتوفير بديل مستدام وخالى من الأحافير لثانى أكسيد الكربون الذى يستخدمونه الآن، وتشمل الأسواق المحتملة الأخرى للشركة إزالة الكربون من صناعة البناء والوقود المستدام.
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