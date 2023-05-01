قناة الناس: هل الرجل لا يعيبه إلا جيبه؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة الناس عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" تقريرًا ضمن برنامج "البيت" المذاع على القناة، بعنوان: "نزلنا الشارع وسألنا الناس: "هل الراجل لا يعيبه إلا جيبه؟، مش هتتخيلوا الإجابات".





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