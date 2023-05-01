قناة الناس- إمام مسجد الحسين: لحظة صدق مع الله تجعلك فى ظل عرشه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الحسين، عبر قناة الناس، إن لحظة صدق واحدة فى الحياة تنقذ الإنسان من أشياء كثيرة، مضيفًا أن لحظة صدق واحدة مع الله سبحانه وتعالى تنقذ الإنسان من كوارث.





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