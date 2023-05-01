نصاب الزكاة فى ريع مال مخصص للإنفاق

جدة - نرمين السيد - بين الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الشرع فى المال الذى بلغ نصاب الزكاة، لكنه موقوف للإنفاق منه، مؤكدًا أن الزكاة هنا لا تزيد عن 10% من الريع الذى يتم التحصل عليه منه المال.





وأجاب الدكتور على فخر على سؤال لسيدة، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، تسأل عن حكم الشرع فى الزكاة المفروضة على مال وهبه لها أبنائها من ثمن شقة كانت ميراثهم للإنفاق من ريع هذا المال. وأوضح أمين الفتوى أن هذا المال دخل فى حكم الهبة وطالما أنه تم إيداعه فى البنك باسم الأم، فقد دخل فى ذمتها المالية، وإذا بلغ النصاب فتجب عليه الزكاة. وقال: "هنا فى تفصيلة صغيرة لازم نقولها.. هنا المال بالغ للنصاب، لكن يبدو أن هذه السيدة ليس لديها دخل إلا هذا المال، وطالما أنه لا يوجد دخل غير هذا المال، فمن الممكن أن تصرف 10% من ريع هذا المال للزكاة".

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