يوم العمال العالمى.. البداية والمناسبة

جدة - نرمين السيد - وتأتى احتفالية عيد العمال فى الأول من مايو كل عام، ولكن الأمر لا يتوقف على عمال مصر فقط بل العالم يحتفل بتلك المناسبة فى نفس اليوم.

عيد العمال

تعد احتفالية عيد العمال من المناسبات التى تحتفل كثير من الدول بها فى أول مايو من كل عام، كما يكون عطلة رسمية فى بعض البلدان.

ومع مرور الزمن أصبحت احتفالية عيد العمال رمزا لنضال الطبقة العاملة لأجل الحصول على حقوقها.

بداية الاحتفال

ويرجع بداية الاحتفال بعيد العمال فى أستراليا يوم 21 أبريل 1856، وبعدها انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب مطالبة العمال بولاية شيكاغو فى 1886 بتخفيض ساعات العمل اليومى إلى 8 ساعات، ثم تكرر الطلب بولاية كاليفورنيا.

وحضر زعيم العمال الأمريكى "بيتر ماكجواير" الاحتفال بعيد العمال فى تورونتو الكندية، وتم نقل الفكرة وكان 5 سبتمبر 1882 هى أول احتفالية بعيد العمال بـ نيويورك.

أول مايو

وفى يوم 1 مايو من 1886 نظم العمال بشيكاغو وبعدها فى تورنتو إضرابا، لمطالبتهم بتحديد ساعات العمل تحت شعار "ثمانى ساعات عمل، ثمانى ساعات نوم، ثمانى ساعات فراغ للراحة والاستمتاع".

وذلك الأمر لم يرق للسطات وأصحاب العمل خصوصا بعد تحقيق الإضراب نجاحا كبيرا تدخلت الشرطة، وتم قتل عدد من العمال وحبس آخرون، واشتهر ذلك بـ "إضراب بولمان" عام 1894.

وسعى الرئيس الأمريكى جروفر كليفلاند لمصالحة مع حزب العمل، تم على إثرها بستة أيام تشريع عيد العمال وإعلانه إجازة رسمية.

وفى بلد تلو الآخر، أخذت الحكومات تحول احتفال الأول من مايو من يوم احتجاج وصراع طبقى إلى يوم استيعاب وتعاون.

عيد العمال فى مصر

وفى مصر كان هناك تراث عمالى مستقل للاحتفال بعيد العمال، بدأ فى 1924 حيث نظم وقتها العمال بالإسكندرية احتفالا كبيرا فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة.

ومع أخذت المناسبة شكلا رسميا مع وصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للسلطة وقيامه بالتأميم التدريجى للحركة العمالية.

وبدءا من عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية للاحتفال بمناسبة "عيد العمال".