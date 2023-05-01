الجمعة المقبل خسوف القمر الأول لعام 2023

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضى إن الكرة الأرضية ستشهد يوم الجمعة المقبل خسوف القمر الأول للعام الحالى، وهو خسوف (شبه ظلى)، يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1444، ويصعب رؤيته فى مصر.





أوضح القاضى اليوم الاثنين أن جميع مراحل الخسوف ستستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات و18 دقيقة تقريبا، وتغطى منطقة شبه ظل الأرض 96.4% تقريبا من سطح القمر.

وأشار إلى أن الخسوف يمكن رؤيته فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه، ومنها جنوب وشرق قارة أوروبا، قارة أستراليا، معظم قارة أسيا، المحيط الباسفيكى، المحيط الأطلنطى، المحيط الهندى، والقارة القطبية الجنوبية.

وأكد رئيس معهد الفلك أن خسوف القمر بأنواعه يحدث عندما يكون القمر بدرا، فيما يحدث كسوف الشمس عندما يكون القمر محاقا، لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

وخسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر فى الأوضاع العادية، وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر فى حالة اقتران كامل (فيكون خسوفا كليا) أو جزئى (فيكون خسوفا جزئيا).

وهناك ثلاثة أنواع من الخسوف، خسوف كلى ويحدث عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض، وفى هذه الحالة ينخسف كامل قرص القمر، مما يؤدى إلى فقدان رؤيته نهائيا فى أوقات منتصف الليل، وخسوف جزئى، ويحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفى هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل الأرض على وجه القمر، فيما يحدث خسوف شبه الظل عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل فقط، وفى هذه الحالة يصبح ضوء القمر باهتا من دون أن ينخسف.