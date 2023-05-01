متى يعتبر الزوج المسافر الذى انقطعت أخباره ميتا؟ أمين الفتوى يجيب

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الشخص المسافر الذى انقطعت أخباره عن ذوية، مؤكدًا أنه حتى يحكم القاضى بأن هذا الشخص ميتا إلا إذا مات كل أقران جيله والمعاصرين له فى بلدته.





وقال الدكتور على فخر، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس": "لو افترضنا أن إنسان متزوج فى سن الـ25، ثم سافر بعد زواجه بسنة وانقطعت أخباره، فإنه بمقتضى القواعد الأصلية للمذهب الحنفى، لا يستطيع القاضى أن يحكم باعتباره ميتًا إلا بعد أن يموت آخر مواليد عامه فى بلده". وأضاف أمين الفتوى: "لما جاء المشرع وجد أن الأمر صعب على الناس، فغيره إلى حكم آخر مأخوذ من مذهب فقهى آخر معتمد أيضًا". وأوضح الدكتور على فخر، أنه "إذا وجدنا شىء يشق على الناس، نأخذ بحكم شرعى آخر يتوائم مع مصالح الناس حتى لا تتجمد مصالحهم".

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