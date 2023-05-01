ميزة جديدة من واتساب لمستخدمى أجهزة التابلت

جدة - نرمين السيد - ويعمل التطبيق لمستخدمى أجهزة التابلت على طرح ميزة تشغيل واتساب على أكثر من هاتف.
وسيطرح واتساب "جنبا إلى جنب" على أجهزة أندرويد اللوحية، حيث أن الميزة متاحة حاليا لبعض مختبرى الإصدارات التجريبية، ومن المقرر صدورها خلال الأسابيع المقبلة لجميع المستخدمين.
وتوفر تلك الميزة للمستخدمين التبديل بين المحادثات دون فقدان المحادثات، وذلك يمنح هؤلاء المزيد من التحكم فى واتساب على "التابلت".
كما يمكن للمستخدمين تعطيل العرض جنبا إلى جنب وذلك من خلال تبديل الخيار المتاح الموجود بالإعدادات ثم الدردشات.
وستسمح الميزة القادمة للمستخدمين الحصول على تجربة أكبر وأكثر شمولاً أثناء الدردشة مع الأصدقاء والعائلة من أجل الحصول على واجهة أكبر للمحادثات، حيث يمكن للمستخدمين تعطيل العرض جنبا إلى جنب على التطبيق، وفقا لـ"WABetaInfo".
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