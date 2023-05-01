قصر بكنجهام: مراسم تتويج الملك تشارلز تشهد مجموعة من الكراسى تاريخية

جدة - نرمين السيد - كشف قصر بكنجهام عن المزيد من التفاصيل بشأن مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، والمقرر له يوم السبت المقبل، لافتًا إلى أن هذه المراسم ستشهد استخدام مجموعة من الكراسى التاريخية.





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، فمن المقرر فى لحظة تتويج "تشارلز" استخدام كرسى سانت إدوارد التاريخى الذى صنع منذ أكثر من 700 عام، واستخدم لأول مرة عند تتويج الملك إدوارد الثانى فى 1308.

وقال قصر بكنجهام فى بيان، إنه بالإضافة إلى ذلك، سيجلس الملك وزوجته كاميلا فى مراحل مختلفة من المراسم على كراس تاريخية أخرى.

وأوضح القصر إن الكراسى التى ستستخدم خلال الأجزاء الأولى من المراسم وتلك التى ستستخدم لتتويج كاميلا، كانت قد صنعت لتتويج والدة تشارلز الملكة إليزابيث فى 1953.

وسيجلس تشارلز وكاميلا أيضا على كرسيى العرش خلال بعض أجزاء مراسم التتويج. وكان هذان الكرسيان قد صنعا لتتويج الملك جورج السادس وزوجته الملكة إليزابيث، التى عرفت فيما بعد باسم الملكة الأم، فى عام 1937، لافتًا إلى أن كراسى المجموعة الملكية "تم ترميمها وتكييفها حسب الحاجة".