جدة - نرمين السيد - قررت المرأة خلال رحلتها التى استغرقت مدتها 10 ساعات توزيع ما يزيد عن 200 كيس على الركاب المتواجدين بـ متن الطائرة. وأشارت التقارير إلى أن "الكيس" يحتوى على حلوى وعلكة وسدادات أذن كنوع من الاعتذار مقدما للركاب. وأوضحت أن تلك الأكياس لأجل الاعتذار للركاب فى حال صراخ طفلها البالغ من العمر 4 أشهر. وتحتوى الأكياس على رسالة تنص: "مرحبا أنا جون وو.. عمرى 4 أشهر واليوم أسافر إلى الولايات المتحدة مع أمى وجدتى.. أنا متوتر وخائف قليلاً.. هذه أول رحلة فى حياتى من الطبيعى أن أبكى أو أسبب بعض الإزعاج .. سأحاول أن أبقى هادئا، لكن لا يمكننى أن أعدك.. يرجى استخدام السدادت إذا كان صوتى عاليا جدا.. استمتع برحلتك شكرا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكاية كيس الحلوى وسدادات الأذن على طائرة كوريا الشمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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