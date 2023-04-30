«سفراء دولة التلاوة» يشكرون قناة الناس على نقل شعائر الصلاة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجه عددًا من الشيوخ والقراء، سفراء دولة التلاوة حول العالم، اليوم الأحد خلال تكريمهم من قبل وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، الشكر لقناة الناس على نقل شعائر الصلاة والتلاوات فى شهر رمضان من العديد من مدن وعواصم العالم فى برنامج "سفراء دولة التلاوة".





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