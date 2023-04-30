تقارير تكشف عن مواصفات جديدة لرقاقة معالج Tensor G3 القادمة من جوجل

جدة - نرمين السيد - وكانت قد كشفت تسريبات سابقة أن رقاقة Exynos 2400 القادمة من سامسونج ستكون الركيزة لمعالج جوجل القادم Tensor G3.

ولفتت التسريبات السابقة إلى أن الرقاقة ستأتى من مجموعة على أن تتضمن المجموعة من الأولى، نواة Cortex X3 رئيسية بسرعة 3.09 GHz مع أنوية Cortex-A715 بسرعة 2.65 GHz وأنوية Cortex-A510 بسرعة 2.1 GHz.

ويتضمن معالج Tensor G3 فى بعض المجموعات بنواة رئيسية Cortex-X3 بسرعة 3.3 GHz مع أنوية Cortex-A715 بسرعة 2.6 GHz وأنوية Cortex-A510 بسرعة 2.2-2.3 GHz، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.

ويضم المعالج كارت الشاشة Arm Mali-G715 MP8 أى على عكس التسريبات السابقة التى أشارت إلى أن كارت الشاشة فى وحدة المعالجة هو Xclipse 920 الذى يرتكز على معمارية RDNA، والذى يدعم Exynos 2200.

وقالت التقارير إن رقاقة Tensor G3 ستنافس إصدار كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 فى الآداء إلا أنها تفاصيل غير مؤكدة حتى الآن.