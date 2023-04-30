جدة - نرمين السيد - أوضح الشيخ أحمد تميم المراغى، الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة "الضحى" بطريقة صحيحة وذلك فى برنامج "مع التلاوة" على قناة الناس.



جدة - نرمين السيد - أوضح الشيخ أحمد تميم المراغى، الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة "الضحى" بطريقة صحيحة وذلك فى برنامج "مع التلاوة" على قناة الناس. واستقبل المراغى مكالمات هاتفية من متصلين الذين قرأوا سورة الضحى، وعدل لهم الأخطاء، وتلى الشيخ السورة مبينًا الشكل الصحيح للتلاوة وكيفية ضبط مخارج الحروف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس.. تلاوة سورة الضحى بطريقة صحيحة مع الشيخ أحمد المراغى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.