القاهرة الإخبارية- تسلا تعلن عدم إتاحة طرازين من سياراتها فى بعض دول آسيا

جدة - نرمين السيد - أفاد الموقع الإلكترونى لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، اليوم الأحد، بأن طرازى "موديل إس" و"موديل إكس"، غير متاحين للطلب فى بعض دول آسيا والمحيط الهادئ، منها أستراليا وتايلاند وسنغافورة ونيوزيلندا.





وأشار الموقع إلى أن طرازات تسلا الأخرى، مثل موديل 3 وموديل واى، متوفرة فى هذه البلدان، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية. وسجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية عمليات تسليم غير مسبوقة في الربع الأول (من يناير إلى مارس)، لكن تسليم السيارات من الطرازين مرتفعى السعر موديل إكس وموديل إس، تراجع 38%. تخفض تسلا أسعار بعض طرازاتها بشكل كبير هذا العام فى الأسواق لزيادة الطلب، مع احتدام المنافسة بين صانعي السيارات الكهربائية فى جميع أنحاء العالم.

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