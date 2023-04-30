بدلا من الحيوانات الأليفة.. أفراد تتنزه مع الأدوات الكهربائية

جدة - نرمين السيد - ويعتاد الأفراد على التنزه فى الشوارع مع الحيوانات الأليفة، لذا تفاجأ رواد السوشيال ميديا بعد سير البعض وخلفهم الأدوات الكهربائية التى منها "المكواة".
وأثار الأمر تساؤلات الكثير لمعرفة السبب وراء ذلك السلوك الغريب وخصوصا بعد تشجيع ذلك عدد من الأفراد لممارسة تلك التجربة.
وأشارت عالمة النفس إينيسيا مويسينكو إلى أن هناك أفراد كثيرون بدأوا يتجولون فى الشوارع وخلفهم أدوات كهربائية، موضحة أن ذلك يساعد فى زيادة ثقة الفرد بنفسه والاسترخاء وعدم الاكتراث للآراء المحيطة.
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