هل لعاب الكلب نجس؟.. على جمعة يجيب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح جمعة، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن الإمام مالك يرى أن لعاب الكلب ليس نجسا وأى شىء دخل فيه الروح فهو طاهر.

وأشار إلى أن الفقه الإسلامى يفيد المسلمين فى معيشتهم والكلاب أكثر الحيوانات شهامة مع الإنسان.