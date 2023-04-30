قناة الناس - البغدادى يروى قصة مؤثرة عن بر الوالدين فى زمن سيدنا داوود

جدة - نرمين السيد - روى الشيخ جابر البغدادى، الداعية الإسلامى، قصة مؤثرة عن بر الوالدين حدثت فى زمن نبى الله داوود، عندما أوحى إليه أثناء تعبده بأن يذهب إلى قرية فى جبل إلى شاب يبكى ويتململ من ذنب صنعه قديمًا، يظن أنه لم يُغفر له، ليبشره بالغفران.





وأضاف الشيخ جابر البغدادى، خلال برنامجه "حى على الوداد"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن سيدنا داوود ذهب إلى المكان يبحث عما أمره الله، فوجد شابًا قد أجهده التعب من العبادة، دائم البكاء، كثير العبرة، فانتظره، ولما فرغ من صلاته قال: "من أنت؟" فرد عليه سيدنا داوود: "أنا عبد من عباد الله".

وتابع البغدادى، أنه عندما سأل سيدنا داوود الشاب عن قصته، قال له إنه ترك الناس منذ زمن لأنه كنت أسير يومًا على سطح بيته، وأمه كانت تحت السطح، فلما داس على السطح، سقط التراب على رأس أمه، فخشى أن يؤاخذه الله بما فعل، فخرج من مكانه إلى هذا المكان يدعو الله ليل نهار أن يغفر له ما صنع بأمه.



واستطرد فى القصة: "قال سيدنا داوود للشاب: أنا داوود نبى هذا الزمان، أبشرك بأن الله قد غفر لك، وأن الله يقول لك بأن أمك لم تكن تحت السطح".