جوجل يحتفل بعيد ميلاد الممثل البريطانى ألان ريكمان

جدة - نرمين السيد - وألان سيدنى باتريك ريكمان ‏‏كان ممثلًا سينمائيًّا ومسرحيًّا بريطانيًّا وعضواً فى فرقة رويال شكسبير حيثُ شارك فى جميع عروضها المسرحيّة القديمة منها والحديثة. قدّم ريكمان أداءً فى مسرحية Les Liaisons Dangereuses فى دور فيكونت دى فالمونت مُلفتاً للأنظار وترشّح بسببه لنيل جائزة تونى لأفضل ممثل مسرحى.

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